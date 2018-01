Martina Hingis passa bem após cirurgia A tenista suíça Martina Hingis concedeu nesta segunda-feira a primeira entrevista após sofrer uma cirurgia no tornozelo direito, no domingo, e garantiu estar bem, mesmo sabendo que não irá mais jogar este ano e que perdeu a liderança do ranking da WTA para a norte-americana Jennifer Capriati, após uma hegemonia de 73 semanas consecutivas. Hingis sofreu uma distensão nos ligamentos do tornozelo, no sábado, na partida contra a norte-americana Lindsay Davenport pelas semifinais do torneio de Filderstadt, e deve ficar longe das quadras por oito semanas, correndo o risco de não disputar o Aberto da Austrália, em janeiro de 2002.