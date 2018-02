Martina Hingis vence e avança às semifinais em Gold Coast A tenista suíça Martina Hingis segue com sua boa campanha e conseguiu, nesta quinta-feira, a classificação para as semifinais do WTA de Gold Coast, na Austrália. A vaga foi obtida com uma fácil vitória sobre a colombiana Catalina Castano por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1. Sua rival na briga por um lugar na decisão será contra a italiana Tathiana Garbin, que bateu a russa Elena Vesnina também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/2. "Será uma grande semifinal. As garotas são ótimas para acompanhar, jovens e dispostas a trabalhar muito. Todas têm muito futuro pela frente", afirmou Hingis, logo após a vitória sobre Castano. No ano passado, quando retornou ao circuito profissional após três temporadas sem jogar, a suíça jogou o torneio australiano e caiu na semifinal. Em outro jogo das quartas-de-final, a russa Dinara Safina (cabeça-de-chave número 2) ganhou da australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Sua próxima adversária será a israelense Shahar Peer, que eliminou a sérvia Ana Ivanovic (quarta pré-classificada) por 2 a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Nova Zelândia Cabeça-de-chave número 1, a sérvia Jelena Jankovic derrotou a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 - e se classificou às semifinais do WTA de Auckland, na Nova Zelândia. Sua rival será a francesa Camille Pin, que bateu a compatriota Emilie Loit também por 2 a 0 - com um duplo 6/3. O outro duelo pela vaga na final será entre a norte-americana Jill Craybas, que ganhou da argentina Paola Suárez por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) -, e a russa Vera Zvonareva, que derrotou a francesa Virginie Razzano por 7/5, 2/0 e desistência.