Martina Hingis vence em Melbourne A tenista suíça Martina Hingis não teve trabalho diante da francesa Virginie Razzano e derrotou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-2, na estréia do Aberto da Austrália. A norte-americana Venus Williams também estreou com vitória e venceu a compatriota Ansley Cargill pelo mesmo placar. Outros resultados desta segunda-feira: Barbara Schett (AUT) 2 x 0 Andrea Glass (ALE) Monica Seles (USA) 2 x 0 Patty Schnyder (SUI) Amy Frazier (USA) 2 x 0 Henrieta Nagyova (SLV) Amanda Coetzer (AFS) 2 x 0 Miriam Oremans (HOL) Jill Craybas (USA) 1 x 0 Mary Pierce (FRA) * abandonou o jogo Nathalie Dechy (FRA) 2 x 1 Sandrine Testud (FRA) Asa Svensson (SUE) 2 x 0 Evie Dominikovic (AUT) Francesca Schiavone (ITA) 2 x 1 Aniko Kapros (HUN) Bianka Lamade (ALE) 2 x 1 Celine Beigbeder (FRA) Silvia Farina Elia (ITA) 2 x 1 Lília Osterloh (USA) Ana Isabel Medina (ESP) 2 x 1 Bahia Mouhtassine (MAR) Tathiana Garbin (ITA) 2 x 0 Marissa Irvin (USA) Barbara Rittner (ALE) 2 x 0 Eva Bes (ESP) Kveta Hrdlickova (CZE) 2 x 1 Shinobu Asagoe (JAP) Mariana Diaz Oliva (ARG) 2 x 0 Cristina Torrens (ESP) Adriana Serra (ITA) 2 x 1 Virginia Ruano (ESP) Nuria Llagostera (ESP) 2 x 0 Jana Kandarr (ALE) Greta Arn (ALE) 2 x 1 Samantha Stosur (AUS) Martina Sucha (SVK) 2 x 1 Gala Leon Garcia (ESP) Jennifer Hopkins (USA) 2 x 1 Irina Selyutina (CAS) Kristina Brandi (USA) 2 x 1 Ludmila Cervanova (SVK) Anne Kremer (LUX) 2 x 0 Denisa Chladkova (CZE) Cara Black (ZIM) 2 x 0 Emilie Loit (FRA) Jelena Kostanic (CRO) 2 x 1 Samantha Reeves (USA) Daja Bedanova (CZE) 2 x 1 Tatiana Poutchek (BLR) Daniela Hantuchova (SVK) 2 x 1 Maja Matevzic (SLO) Magdalena Maleeva (BUL) 2 x 1 Marie-Gaiane Mikaelian (SUI) Lisa Raymond (USA) 2 x 0 Seda Noorlander (HOL) Rossana Neffa-De Los Rios (PAR) 2 x 0 Elena Tatarkova (UKR)