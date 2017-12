Martinez dá show no duelo das campeãs Ainda em atividade no circuito profissional, a espanhola Conchita Martinez não teve dificuldades para vencer o duelo das campeãs de Wimbledon, disputado na Ilha de Itaparica, diante da já aposentada checa Jana Novotna, ao marcar 6/1 e 6/3. Quatro anos mais nova, Conchita, de 33, revelou estar em ritmo de jogo e deu um verdadeiro show de habilidade, com jogadas de muita técnica. Além dessa exibição, as duas ex-campeãs de Wimbledon participaram ainda de um torneio Pro-Am, que contou também com o piloto Helio de Castro Neves, bicampeão das 500 milhas. Castroneves foi campeão do Pro-Am, jogando ao lado do ex-profissional norte-americano Tim Wilkison. Ao comemorar o título, o piloto escalou uma grade da quadra, justificando seu apelido de ?Homem Aranha?, como fez sua marca registrada no automobilismo.