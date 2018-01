Mary Pierce avança à final no US Open A francesa Mary Pierce derrotou de virada, nesta sexta-feira, a russa Elena Dementieva por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2 - e se classificou à grande final do US Open, último Grand Slam da temporada. O jogo durou pouco mais de duas horas. Pierce, que precisou de atendimento médico ainda no primeiro set por causa de dores na coxa direita, é a primeira francesa a chegar à decisão do torneio norte-americano. Suas melhores participações em edições anteriores haviam sido em 1994 e 1999, quando foi eliminada nas quartas-de-final. A adversária de Mary Pierce será conhecida ainda nesta sexta com o confronto entre a russa Maria Sharapova e a belga Kim Clijsters.