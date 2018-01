Mary Pierce dá show e vai à final A tenista francesa Mary Pierce não encontrou a menor dificuldade para se classificar para a final do Torneio de Roland Garros. Nesta quinta-feira, em apenas 58 minutos de jogo, ela derrotou a russa Elena Likhovtseva por 2 sets a 0 e garantiu sua vaga na final do Aberto da França pela terceira vez na carreira. As parcias não deixam dúvida a respeito da superioridade de Pierce: venceu num duplo 6/1. Campeã em 2000 e finalista em 1994, Mary Pierce vai enfrentar na decisão a belga Justine Henin-Hardenne (campeã em 2003) que também passou com facilidade pela russa Nadia Petrova. Venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em 1h08 de partida. A final será disputada no sábado.