Mary Pierce é campeã em Moscou A tenista francesa Mary Pierce conquistou neste domingo o título do Torneio de Moscou, na Rússia, que distribuiu US$ 650 mil em prêmios. Na decisão, ela derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Aos 30 anos, Pierce conquistou o 18º título de sua carreira e deve subir no ranking mundial, entrando no grupo das 5 melhores tenistas do planeta - assim, fica mais perto da vaga no Masters de Los Angeles, em novembro.