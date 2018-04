Mary Pierce vence e Sharapova dá adeus A tenista russa Maria Sharapova, que ganhou notoriedade pela conquista do Torneio de Wimbledon, lutou, não resistiu ao forte ritmo de jogo e experiência da francesa Mary Pierce e foi eliminada neste sábado por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-3. Com a vitória, Pierce garantiu presença nas oitavas-de-final do US Open. Nos demais jogos, a compatriota de Sharapova, Nadia Petrova, superou a italiana Silvia Farina Elia por 4-6, 7-6 (8/6) e 7-6 (7/3) e também avançou à próxima fase. Outra tenista russa que está fora do torneio é Anna Shakvetadze, que perdeu para a grega Eleni Daniilidou por 6-4 e 6-2, enquanto a japonesa Shinobu Asagoe despachou a argentina Paola Suárez por duplo 6-4.