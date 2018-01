Massu abandona e Guga segue em NY Gustavo Kuerten nem precisou terminar a partida contra o chileno Nicolas Massu, nesta segunda-feira, em Nova York, pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos. Massu abandonou contundido quando Guga vencia por 6/1 e 5/4. Depois de muita chuva, o jogo que havia sido transferido de domingo com o brasileiro vencendo com 6/1, recomeçou. Pouco depois, quando Guga tinha uma quebra de vantagem e sacaria com o jogo em 5/4, Massu abandonou com problemas musculares. O próximo adversário sairá do confronto entre o armênio Sargis Sargsian e o holandês Sjeng Schalken.