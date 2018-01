Massu bate Aynaoui e vai à final em Madri O tenista Nicolas Massu pode, em breve, fazer os fãs do tênis chileno esquecer o grotesco Marcelo Ríos. Neste sábado, ele mais uma vez provou que está preparado para levar o título do torneio de Madri ao vencer o marroquino Younes El Aynaoui por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4 e chegar à primeira decisão de um Masters Series em sua carreira. Agora, ele aguarda pelo adversário que sai do jogo entre o suíço Roger Federer e o espanhol Juan Carlos Ferrero.