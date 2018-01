Massu conquista o ATP de Buenos Aires O chileno Nicolas Massu conquistou neste domingo o seu primeiro título em um torneio do ATP Tour. Ele derrotou o argentino Agustin Calleri por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/2, pelo torneio de Buenos Aires. O argentino venceu com facilidade o primeiro set e tinha o segundo quase decidido, 5/2, quando o chileno reagiu e levou o decisão para o tie break. No terceiro set, Massu não deu chance para o argentino e venceu com facilidade por 6/2.