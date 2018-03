Massu e Lapentti vencem na Áustria O chileno Nicolas Massu e o equatoriano Nicolas Lapentti se classificaram nesta quinta-feira para as quartas-de-final do torneio de tênis da Áustria. Massu garantiu sua vaga ao derrotar o armênio Sargis Sargsian num duplo 6/2 e agora vai enfrentar Lapentti, que passou com facilidade pelo russo Nikolai Davydenko, ao vencer com parciais de 6/3 e 6/1. A partida desta sexta-feira será o terceiro confronto entre Massu e Lapentti. Até agora o restrospecto mostra uma vitória para cada. Lapentti venceu no Torneo de Viña del Mar, no Chile, em 2002, enquanto que Massu foi melhor no Aberto de Buenos Aires neste ano.