Massu elimina Roddick em Hamburgo O tenista chileno Nicolas Massu causou a primeira grande surpresa do Masters Series de Hamburgo, disputado na Alemanha. Na rodada de abertura, nesta segunda-feira, ele eliminou o norte-americano Andy Roddick, que era o cabeça-de-chave número 2 do torneio. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/5. Em outros jogos do dia, em Hamburgo, o checo Radek Stepanek derrotou o francês Cyril Saulnier por 7/5 (7/5) e 6/2, o croata Ivan Ljubicic ganhou do peruano Luis Horna com duplo 6/3 e o espanhol Juan Carlos Ferrero venceu o austríaco Juergen Melzer por 6/3 e 7/5.