Massu eliminado depois de cinco horas O tenista chileno Nicolas Massu foi eliminado nesta madrugada de sexta-feira após um duelo de 5 horas e 10 minutos com o armênio Sargis Sargsian. Medalha de ouro nos Jogos de Atenas, na categoria simples e em duplas, o sul-americano caiu por 3 sets a 2, com parciais de 6-7 (6/8), 6-4, 3-6, 7-6 (8/6) e 6-4. O recorde de duração de uma partida no Grand Slam americano pertence ao sueco Stefan Edberg e ao norte-americano Michael Chang, que jogaram por 5h26.