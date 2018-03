Massu enfrentará Sluiter na Holanda O Torneio de Amersfoort, na Holanda, já tem seus dois finalistas. O chileno Nicolas Massu e o holandês Raemon Sluiter irão disputar neste domingo o título da competição, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios. Sluiter passou pelo espanhol Albert Montañes na semifinal realizada neste sábado, ao ganhar por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 6/3. Já Massu vencia por 4 a 0 no segundo set, depois de ter feito 6/3 no primeiro, quando o peruano Luis Horna sentiu uma contusão muscular na perna direita e abandonou o jogo.