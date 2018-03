Massu fará final com Coria na Áustria O tenista chileno Nicolas Massu será o adversário do argentino Guillermo Coria na final do Torneio de Kitzbuhel, na Áustria. Os dois venceram seus jogos neste sábado e decidirão domingo o título da competição, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Massu impediu uma final argentina em Kitzbuhel. Quando ele entrou em quadra, neste sábado, Coria já tinha garantido sua vaga, após derrotar o espanhol Feliciano Lopez por 6/1 e 6/2. Contra o argentino Mariano Zabaleta, o chileno foi muito bem e também venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.