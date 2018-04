Massu põe Chile na frente contra o Japão O chileno Nicolás Massu, número 17 da corrida dos campeões e campeão olímpico em Atenas , superou facilmente nesta sexta feira o japonês Gouichi Motomura por um triplo 6-1 e marcou o primeiro ponto de seu país no confronto contra o Japão, válido pela repescagem da Copa Davis. O vencedor da série melhor de cinco partidas, disputada na cidade chilena de Las Salinas, disputa o Grupo Mundial (primeira divisão do torneio) em 2005. Fernando González e Takao Suziki se enfrentam na segunda partida do confronto. Em outro confronto válido pela repescagem Eslováquia e Alemanha terminaram o primeiro dia da série empatados em 1-1 em Brastislava. Jogando em casa, Dominik Hrbaty venceu o novato alemão florian Mayer, de 20 anos, por 3 sets a 0 (6-3,6-1,6-3). Na partida seguinte Tommy Haas deu o troco e bateu o eslovaco Karol Beck de virada por 3 sets a 1(6-7 (2-7), 6-1, 6-1 y 6-1). Foi a décima quarta vitória do alemão em 15 partidas disputadas na Copa Davis. No sabádo Beck e Hrbaty voltam à quadra para disputar a partida de duplas contra Tommy Haas e Alexander Waske.