Massu vence em Madri e vai enfrentar Guga O tenista chileno Nicolas Massu estreou com vitória no Masters Series de Madri ao derrotar nesta segunda-feira o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten, na terça ou quarta-feira. Os organizadores do torneio ainda não divulgaram o calendário. O norte-americano Vincent Spadea superou o belga Olivier Rochus por 6-4 e 7-5 e se classificou à segunda rodada do torneio.