Massu vence na estréia em Miami O tenista chileno Nicolas Massu derrotou nesta quinta-feira o dinamarquês Kenneth Carlsen por dois sets a zero e avançou para a segunda rodada do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Na próxima rodada, Massu vai enfrentar o argentino Gaston Gaudio. O norte-americano Vincent Spadea venceu o belga Christophe Rochus em dois sets (6-3 e 6-4), enquanto que o francês Anthony Dupuis passou pelo holandês Raemon Sluiter (6-3 e 6-4). A surpresa ficou por conta da vitória do francês Cyril Saulnier sobre o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero: 7-6 (7/4) e 6-4.