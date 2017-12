Master de Miami: todos contra Hewitt O Masters Series de Miami começa nesta quarta-feira com a elite do tênis mundial, com exceção do brasileiro Gustavo Kuerten e da norte-americana Lindsay Davenport, que estão contundidos, e um jogador a ser batido: o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo. Ganhador este ano das competições de San Jose e Indian Wells, tendo chegado a 14 títulos na carreira, Hewitt leva marcadas na sua raquete, nesta temporada, as vitórias sobre os norte-americanos Pete Sampras e Andre Agassi, o espanhol Carlos Moyá e o inglês Tim Henman, entre outros. Sua confiança será colocada à prova no torneio que é considerado quase parte do Grand Slam, com US$ 6,3 milhões em premiação. Hewitt, depois de iniciar o ano com problemas de catapora e perder na estréia no Aberto da Austrália, vem de 11 vitórias seguidas. Ele entrará direto na segunda rodada e enfrentará o vencedor da partida entre o norte-americano Michael Chang e o tailandês Paradorn Srichaphan. Agassi é o atual campeão do torneio. No feminino, sua compatriota Venus Williams, considerada a tenista do mês segundo a Associação Feminina de Tênis (WTA), foi a vencedora e em 2001. BRASILEIROS - Em relação ao Brasil, Fernando Meligeni, número 60 no ranking mundial, é o único que entrou direto na chave. Ele enfrentará na estréia o eslovaco Karol Kucera. Meligeni venceu as duas partidas que fez contra ele. Se vencer, o segundo adversário será o francês Nicolas Escude, que Meligeni nunca enfrentou. Na noite desta terça-feira, André Sá venceu nesta o russo Andrei Stoliarov por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(7-3), e garantiu uma vaga na chave principal. Ele vai disputar pela primeira vez em sua carreira um torneio desse porte. Outros brasileiros, Flavio Saretta, 99º, Ricardo Mello, 120º, e Alexandre Simoni, 124º, não passaram pelo qualificatório. Saretta foi eliminado pelo peruano Luis Horna, 130º, por 5/7 e 1/6. Simoni perdeu do alemão Lars Burgsmuller, 81º, por 4/6, 3/6. Mello foi derrotado pelo russo Andrei Stoliarov, 113º: 2/6 e 3/6. Seis tenistas juvenis, campeões do Circuito Banco do Brasil em 2001, estarão em Miami. Eles ganharam como prêmio a viagem, a estadia e ingressos para ver os jogos em Miami. São eles os paulistas Lucas de Paula, de 12 anos, André Miele, de 14, e Patrícia Coimbra, 16, a carioca Ana Clara Duarte, de 12, Bruna Paes, do Mato Grosso, de 14, e o catarinense Bruno Rosa, de 16. O plano inicial era acompanhar Guga, mas o jogador está fora, se recuperando de uma cirurgia.