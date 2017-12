Masters Brejo reúne 180 meninos em SP O que é quadra rápida? O que é Masters Series? As perguntas dos meninos da favela do Capão Redondo diante do noticiário da tevê sobre o desempenho de Gustavo Kuerten em quadra rápida e sua participação em Masters Series, torneios que só perdem em importância para os Grand Slam, levaram o professor Jorge Nascimento a pensar em uma disputa diferente na 9ª edição do Favela Open. Em dez favelas de São Paulo, foram selecionados 180 meninos para o Masters Brejo, neste sábado, a partir das 6 horas, na Rua Paulo Guastini, no Capão Redondo, onde nasceu o organizador do evento, o professor de tênis Jorge Nascimento. A "quadra central" e mais seis "quadras rápidas" serão montadas no asfalto ? desenhadas no chão, com redes amarradas a postes. No ano passado, o torneio foi realizado num campo de futebol, em piso de terra. O campeão geral do Masters Brejo ganhará um período de treinamento com o tenista Flávio Saretta, que estará presente na competição. O vice-campeão vai treinar com o campeão brasileiro de squash, Rafael Alarcon. Leandro Oliveira, de 16 anos, foi o campeão de 2002. Hoje, trabalha na Academia Match Ball, é jogador federado e, este ano, chegou a nove finais de torneios em sua categoria ? venceu sete, o principal deles, a Taça São Paulo. Do Colégio Adventista de Ensino, Leandro ganhou uma bolsa de estudos para cursar Educação Física. Jorge Nascimento organiza o torneio desde 1995. Só falhou em 98, quando morava na França ? para compensar, realizou duas edições em 2001. Escolheu os meninos das favelas por indicação de outros professores e de pessoas que atuam nessas comunidades, levando em consideração "se são garotos bons, que estudam e cumprem seus deveres". O torneio terá, ainda, a participação de 40 meninos e meninas que fazem malabares nos semáforos das ruas mais movimentadas de São Paulo. Para esses garotos, os prêmios serão vagas de pegador de bolinha em academias de tênis da cidade.