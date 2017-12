Masters de Los Angeles: Capriati fora A norte-americana Jennifer Capriati lamenta terminar a temporada de 2004 com desempenho bem inferior ao dos últimos anos. A tenista norte-americana foi eliminada do WTA da Filadélfia, na sexta-feira, ao sofrer humilhante derrota para a russa Vera Zvonareva por 6/0 e 6/1. "Ela estava confiante, jogando bem, e eu não consegui impor meu jogo", lamentou. Com isso, fica fora do Masters de Los Angeles, que reúne as melhores do ano. Capriati, que tem 14 títulos de simples da WTA na carreira e quase US$ 10 milhões em prêmios, fecha 2004 sem nenhuma conquista.