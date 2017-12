Masters Feminino começa amanhã O Masters Feminino, com as oito melhores tenistas da temporada, começa nesta quarta-feira, na Staples Arena, em Los Angeles. O torneio, com premiação total de US$ 3 milhões, reservando US$ 1 milhão apenas para a campeã, tem cinco russas, mas a briga mais forte pelo título está entre a norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo. Os grupos foram definidos com Lindsay Davenport (EUA), Anastasia Myskina (Rússia), Elena Dementieva (Rússia) e Serena Williams (EUA) no vermelho; e Amelie Mauresmo (França), Svetlana Kuznetsova (Rússia), Maria Sharapova (Rússia) e Vera Zvonareva (Rússia) no preto. A rodada de abertura terá nesta quarta-feira Mauresmo diante de Zvonareva e, a seguir, Serena Williams joga contra Dementieva. Na quinta, Maria Sharapova estréia com Zvonareva.