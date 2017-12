Mathieu ganha o Torneio de Moscou O tenista francês Paul-Henri Mathieu conquistou neste domingo o título do Torneio de Moscou, que distribuiu US$ 1 milhão em prêmios. Na final, ele derrotou o holandês Sjeng Schalken por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/0. Aos 20 anos, Mathieu ganha assim o seu primeiro título como professional e coroa uma campanha perfeita em Moscou. Ele, inclusive, derrotou o cabeça-de-chave número 1 do torneio, o russo Marat Safin, na semifinal.