Mathieu vence na semifinal em Lyon O tenista francês Paul-Henri Mathieu derrotou o dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/4, e passou para a final do ATP Tour de Lyon, na França. Seu adversário na decisão do torneio será definido ainda neste sábado, no jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o também francês Arnaud Clement.