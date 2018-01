Mauresmo abandona Aberto da Austrália A tenista francesa Amelie Mauresmo anunciou nesta segunda-feira que não tem condições físicas de disputar as quartas-de-final do Aberto da Austrália por causa de uma lesão nas costas. A cabeça-de-chave número quatro do torneio se machucou na vitória diante da australiana Alicia Molik e não se recuperou a tempo de enfrentar a colombiana Fabiola Zuluaga, classificada para a próxima fase. ?É uma lesão muito dolorosa no músculo das costas. Os médicos me atenderam e me aconselharam a não continuar o torneio e descansar durante três semanas?, disse. Agora, Zuluaga vai esperar a vencedora do duelo entre a norte-americana Lindsay Davenport e a belga Justine Henin-Hardenne.