Mauresmo amplia vantagem para Davenport A tenista francesa Amelie Mauresmo ampliou a vantagem para a norte-americana Lindsay Davenport e continua na liderança do ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda feira. A russa Anastasia Myskina, campeã em Roland Garros, caiu da segunda para a quarta posição da lista, atrás de Davenport e da belga Justine Henin-Hardenne. A ex número um do mundo, a também norte-americana Serena Williams, voltou a figurar entre as dez melhores do mundo após a conquista do Aberto da China, no último sábado. Na lista, Williams está apenas dois pontos atrás da compatriota Jennifer Capriatti e a sete da russa campeã em Wimbledon, Maria Sharapova. A sul-americana melhor colocada é a argentina Paola Soarez, na décima sexta posição. Confira a pontuação das dez primeiras da lista: 1) Amelie Mauresmo (França) - 4.527 2) Lindsay Davenport (EUA) - 4.057 3) Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 3.845 4) Anastasia Miskina (Rússia) - 3.779 5) Svetlana Kustnetsova (Rússia) - 3.333 6) Elena Dementieva (Rússia) - 3.078 7) Kim Clijsters (Bélgica) - 2.689 8) Maria Sharapova (Rússia) - 2.603 9) Jennifer Capriatti (EUA) - 2.598 10) Serena Williams (EUA) - 2.596