Mauresmo arrasa e avança à 3ª rodada A francesa Amelie Mauresmo segue firme na luta pelo título do torneio de Roland Garros. Nesta quinta-feira, a número 3 do mundo arrasou a compatriota Alize Cornet por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. Na próxima rodada, Mauresmo terá pela frente a sérvia Ana Ivanovic. A belga Justine Henin-Hardenne, ex-número 1 do mundo, também avançou em Paris com a vitória sobre a espanhola Virginia Ruano Pascoal por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/4. Na terceira fase, Henin encara outra espanhola, A. Medina Garrigues, que bateu a búlgara Magdalena Maleeva também por 2 a 0, com 6/3 e 6/4. Em outros resultados desta quinta-feira, a russa Svetlana Kuznetsova venceu a sueca Sofia Arvidsson por 2 a 0 (6/3 e 6/4), a italiana Francesca Schiavone derrotou a checa Nicole Vaidisova por 2 a 0 - 6/2 e 7/6 (7/5) -, a russa Nadia Petrova ganhou da francesa Severine Beltrame por 2 a 0 (6/1 e 6/3) e a russa Elena Bovina eliminou a italiana Tathiana Garbin por 2 a 1 (6/1, 1/6 e 6/4).