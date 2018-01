Mauresmo arrasa Maleeva e é campeã Com uma vitória arrasadora sobre a búlgara Magdalena Maleeva, Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o título do Torneio de Nice, que distribuiu prêmios de US$ 565 mil. Na final, a tenista francesa de 21 anos venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. ?Realmente não esperava ganhar dois títulos em tão curto espaço de tempo?, admitiu Mauresmo, que foi campeã do Torneio Gaz de France na última segunda-feira. ?Mas joguei uma grande partida desde o começo?, completou.