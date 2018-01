Mauresmo avança no Torneio da Bélgica A tenista francesa Amelie Mauresmo ganhou da húngara Zsofia Gubacsi, por 2 sets a 0 (duplo 6/3), pelo Torneio de Amberes, na Bélgica, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Em outro jogo desta quinta-feira, a iugoslava Jelena Dokic sentiu uma contusão e abandonou o confronto com a suíça Patty Schnyder quando empatava o terceiro set por 1 a 1, após ter vencido o primeiro por 6/4 e perdido o seguinte também por 6/4.