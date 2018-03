Mauresmo avança no Torneio de Roma A tenista francesa Amelie Mauresmo passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 2, ela derrotou a italiana Silvia Farina Elia por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/3. A próxima adversária de Mauresmo será a espanhol Conchita Martinez, que avançou após o abandono da russa Nadia Petrova. Em outros jogos desta quinta-feira em Roma, a suíça Patty Schnyder derrotou a sérvia Ana Ivanovic por 6/3 e 6/2, a russa Vera Zvonareva ganhou da colombiana Catalina Castano por 6/1, 5/7 e 6/2, a italiana Francesca Schiavone venceu a japonesa Ai Sugiyama por 6/3 e 7/5 e a russa Evgenia Linetskaya eliminou a argentina Gisela Dulko por 5/7, 6/4 e 6/4.