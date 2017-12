Mauresmo celebra sua maior conquista Garota prodígio, Amelie Mauresmo esperou até os 26 anos para conquistar um torneio de primeiro nível. Neste domingo, em Los Angeles, numa final dramática, com mais de três horas de duração, diante da também francesa Mary Pierce, ganhou o troféu do WTA Championhips, conhecido como Masters Feminino, ao marcar 5/7, 7/6 (7/3) e 6/4 e celebrar sua maior façanha. ?Muita gente dizia que não iria conseguir um título desse nível?, afirmou Mauresmo que apesar de jamais ter ganho um Grand Slam chegou a liderar o ranking feminino por algumas semanas. ?Espero agora que venham muitas outras conquistas iguais.? Mauresmo apareceu como grande esperança francesa, como um juvenil de muito talento. Porém, ganhou as manchetes por seu jeito de ser ao assumir publicamente o homossexualismo e levar as namoradas a seus jogos. Chegou a ser acusada de ?half man? metade homem pela então rival, a suíça Martina Hingis. No lugar de ir para a briga, Mauresmo ganhou a simpatia de todos. Simpática, inteligente, colabora com comentários para o jornal esportivo francês L?Equipe. Pela conquista em Los Angeles, Mauresmo ganhou um prêmio de US$ 1 milhão e termina o ano como número 3 da WTA, atrás de Lindsay Davenport e Kim Clijsters.