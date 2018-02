Mauresmo chega às oitavas na Austrália com facilidade Amélie Mauresmo, atual campeã e cabeça-de-chave número dois do Aberto da Austrália arrasou a checa Eva Birnerova, nesta sexta-feira, por 6/3 e 6/1. Com a vitória, a francesa garantiu sua presença nas oitavas-de-final do torneio que distribui US$ 20 milhões em prêmios. Até agora Mauresmo não enfrentou adversárias de peso e segue como uma das favoritas ao título. Aliás, entre nomes de peso para a conquista do primeiro Grand Slam do ano, o dia não foi de surpresas em Melbourne. Elena Dementieva confirmou a lógica e eliminou facilmente a italiana Maria Elena Camerin por 6/1 e 6/3 em exatamente 1 hora de partida. A sérvia Jelena Jankovic confirmou mais uma vez a boa fase e derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka, por 6/3 e 6/4. Porém, Jankovic tem um duro desafio nas oitavas-de-final. A número 11 do mundo encara uma bicampeã do Aberto da Austrália, Serena Williams, atual 81.ª da WTA, que surpreendeu cabeça-de-chave número cinco Nadia Petrova e bateu a russa, de virada, por 1/6, 7/5 e 6/3. No duelo russo entre a bela Maria Kirilenko e a forte Svetlana Kuznetsova, deu a cabeça-de-chave número três da competição. Kuznetsova fechou em 6/1 e 6/4. Outros resultados da chave feminina do Aberto da Austrália Shahar Peer (ISR) venceu Tatiana Golovin (FRA) - 3/6, 7/5 e 7/5 Nicole Vaidisova (RCH) venceu Katarina Srebotnik (ESL) - 6/4 e 6/4 Lucie Safarova (RCH) venceu Anastasiya Yakimova (BEL) - 6/3 e abandono *Atualizado às 10h