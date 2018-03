Mauresmo começa bem em Roland Garros Para a alegria da torcida em Paris, a francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória em Roland Garros. Apontada como uma das únicas tenistas que podem impedir mais um título das irmãs Williams em torneios de Grand Slam, ela ganhou nesta segunda-feira de sua compatriota Virginie Razzano por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. A norte-americana Chanda Rubin, cabeça-de-chave número 8 do torneio, também venceu: fez 6/2 e 6/4 na eslovaca Henrieta Nagyova. Em outras partidas, a húngara Petra Mandula ganhou da espanhola Marta Marrero por 6/2 e 6/3, a eslovaca Ludmila Cervanova derrotou a belga Els Callens por 7/6 (7/4) e 6/3 e a croata Iva Majoli eliminou a sul-coreana Cho Yoon-jeong por 4/6, 7/5 e 6/0.