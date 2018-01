Mauresmo derrota Venus e é campeã A tenista francesa Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o título do Torneio da Antuérpia, na Bélgica, que distribuiu prêmios de US$ 585 mil. A cabeça-de-chave número 1 derrotou na final a norte-americana Venus Williams, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. Foi o 16º título na carreira - o primeiro na temporada - de Mauresmo, que ocupa atualmente a vice-liderança do ranking mundial. Mas, mais do que isso, ela tirou uma grande chance de Venus Williams. Afinal, a norte-americana já tinha sido campeã na Antuérpia em 2002 e 2003 - sofreu neste domingo a sua primeira derrota na história do torneio - e podia ganhar um incrível prêmio se levasse o título de novo. A organização do Torneio da Antuérpia premia a tenista que conquistar o título 3 vezes num espaço de 5 anos com uma raquete de ouro, enfeitada com 1.700 diamantes, no valor de US$ 1,3 milhão. Mas, como Mauresmo ganhou, Venus ficou sem o prêmio e manteve o jejum de 11 torneios sem ser campeã.