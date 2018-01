Mauresmo diminui vantagem de Davenport Campeã do Torneio da Antuérpia neste final de semana, a tenista francesa Amelie Mauresmo diminuiu a diferença para a líder do ranking mundial, a norte-americana Lindsay Davenport. Na lista publicada nesta segunda-feira, Davenport é a número 1 com 4.965 pontos contra 4.854 de Mauresmo. A classificação não teve alterações nas dez primeiras posições. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Lindsay Davenport (EUA) - 4.965 pontos 2) Amelie Mauresmo (FRA) - 4.854 pontos 3) Serena Williams (EUA) - 4.389 pontos 4) Maria Sharapova (RUS) - 4.311 pontos 5) Anastasia Myskina (RUS) - 3.856 pontos 6) Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.745 pontos 7) Elena Dementieva (RUS) - 3.665 pontos 8) Venus Williams (EUA) - 2.583 pontos 9) Alicia Molik (AUS) - 2.426 pontos 10) Jennifer Capriati (EUA) - 2.359 pontos