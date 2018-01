Mauresmo disputa o título em Nice Na semifinal contra a alemã Anke Huber, a francesa Amelie Mauresmo levou a melhor e garantiu uma vaga na final do Torneio de tênis de Nice, na França, que distribui US$ 565 mil em prêmios. Mauresmo venceu a tenista da Alemanha por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/1. Agora, ela irá enfrentar a búlgara Magdalena Maleeva, que eliminou a norte-americana Venus Williams no primeiro jogo deste sábado.