Mauresmo disputa o título na Antuérpia Cabeça-de-chave número 1, a tenista francesa Amelie Mauresmo confirmou o favoritismo e passou para a final do Torneio da Antuérpia, na Bélgica, com prêmios de US$ 585 mil. Ela venceu neste sábado a australiana Alicia Molik por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). A outra finalista sairá do confronto entre Serena Williams (EUA) e Anastasia Myskina (RUS).