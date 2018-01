Mauresmo e Arantxa sobem no ranking A francesa Amelie Mauresmo deu o maior salto no ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira. Campeã do Amelia Island, a francesa subiu da 15ª para a 9ª posição no ranking. A espanhol Arantxa Sanchez - que chegou à semifinal do torneio - melhorou muito sua posição e está de, no novo, entre as "Top Ten". O ranking tem a liderança tranqüila de Martina Hingis, seguida da norte-americana, Venus Williams e Lindsay Davenport. Veja as 10 primeiras do ranking da WTA: 1 - Martina Hingis (SUI) 5.763 pontos 2 - Venus Williams (EUA) - 4.824 pontos 3 - Lindsay Davenport (EUA) - 4.378 pontos 4 - Monica Seles (EUA) - 2.912 pontos 5 - Jennifer Capriati (EUA) - 2.646 pontos 6 - Serena Williams (EUA) - 2.319 pontos 7 - Amanda Coetzer )África do Sul) - 2.095 pontos 8 - Conchita Martínez (ESP) - 2.080 pontos 9 - Amelie Mauresmo (FRA) - 2.053 pontos 10 - Arantxa Sánchez Vicario (ESP) - 2.051 pontos As brasileiras 235 - Joana Cortez 89 - pontos 354 - Vanessa Menga 46 - pontos 486 - Maria Fernanda Alves - 24 pontos