Mauresmo é campeã do Aberto da Itália A tenista francesa Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o título inédito do Torneio de Roma, ao derrotar de virada, a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1. O jogo - muito equilibrado e só decidido depois de aproximadamente 2 horas e meia - teve as parciais de 3-6, 6-3 e 7-6 (6). Com a vitória, a francesa ganhou um prêmio de US$ 189 mil e mais 275 pontos no ranking da WTA. Amelie comemorou muito o resultado, afinal conseguiu pôr fim à ?maldição? do Aberto da Itália e vencer depois de três tentativas frustradas. A francesa foi à final em Roma nos anos de 2000, 2001 e 2003 e, para sua infelicidade, perdeu todas. A francesa, na verdade, fechou uma semana memorável. No domingo passado, ela venceu o Torneio de Berlim. Com a deste domingo, Amelie Mauresmo chegou à sua quarta final na temporada. Além de Berlim e Roma, ela foi à última rodada também nos torneios de Sydney e Amelia Island.