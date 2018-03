Mauresmo é campeã do Torneio de Roma A tenista francesa Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o título do Torneio de Roma, que distribuiu US$ 1,3 milhão em prêmios. Na final, ela derrotou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Mauresmo confirmou seu favoritismo, após a eliminação da russa Maria Sharapova, e conquistou o segundo título seguido em Roma. Também é a segunda vez que ela é campeã nesta temporada - venceu na Antuérpia, na Bélgica. Terceira colocada do ranking mundial, Mauresmo parte agora como grande favorita ao título de Roland Garros, o torneio do Grand Slam que começa no dia 23 de maio, na França, e também será disputado em quadras de saibro, como aconteceu em Roma.