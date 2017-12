Mauresmo é campeã na Filadélfia A tenista francesa Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o título do Torneio da Filadélfia, nos Estados Unidos, que distribuiu US$ 585 mil em prêmios. Na final, a vice-líder do ranking mundial derrotou a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. Assim, Mauresmo repete o feito do ano passado, quando também foi campeã na Filadélfia. Além disso, chega ao 15º título de sua carreira.