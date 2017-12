Mauresmo e Davenport vencem em Paris Duas favoritas estrearam bem na chave feminina do torneio de Roland Garros, nesta segunda-feira, em Paris. A francesa Amelie Mauresmo ganhou da eslovaca Ludmila Cervanova por duplo 6/3 e a norte-americana Lindsay Davenport derrotou a francesa Virginie Pichet também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Em outros jogos do dia, pela chave feminina, a ucraniana Tatiana Perebiynis derrotou a sérvia Jelena Dokic por 6/4 e 6/1, a norte-americana Meghann Shaughnessy venceu a sua compatriota Samantha Reeves por 6/4 e 6/3, a búlgara Magdalena Maleeva ganhou da alemã Anca Barna por duplo 6/2, a italiana Silvia Farina Elia eliminou a sérvia Jelena Jankovic por 4/6, 6/0 e 6/2 e a francesa Emilie Loit superou a checa Sandra Kleinova por duplo 6/4.