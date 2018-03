Mauresmo e Dokic na final em Roma A tenista francesa Amelie Mauresmo surpreendeu a número 1 do ranking mundial, a suíça Martina Hingis, e se classificou para a final do Torneio de Roma, na Itália, com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Ela irá decidir o título com a iugoslava Jelena Dokic, que venceu a semifinal contra a espanhola Conchita Martinez também por 2 a 0 (6/3 e 6/2).