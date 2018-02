Mauresmo é eliminada em Sydney pela jovem Jankovic Amelie Mauresmo sofreu um duro golpe em sua caminhada rumo a defesa do título do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a francesa foi eliminada nas quartas-de-final do Aberto de Sydney - competição que serve como preparação para o primeiro Grand Slam do ano - pela jovem sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. A tenista n.º 3 do mundo iniciou a partida como franca favorita, mas após um primeiro set equilibrado, levou um sonoro pneu (6/0) e foi derrotada em pouco menos de uma hora de jogo. "Eu adoraria jogar um ou dois jogos a mais antes do Aberto da Austrália, mas eu sei que tenho muito trabalho pela frente", justificou-se Mauresmo. Com a vitória Jankovic, que semana passada faturou o título do Aberto de Auckland, na Nova Zelândia, já acumula oito triunfos seguidos. "Eu treinei muito forte para esta temporada e estou me sentindo confiante como nunca me senti antes", falou a sérvia. Clijsters arrasadora e sem papas na língua A belga Clijsters, mesmo com o anúncio de que este é seu último ano como tenista profissional, segue passando por cima de suas adversárias. Dessa vez a vítima foi a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. "Há ainda muita coisa que eu posso melhorar, mas hoje eu não fui muito testada", disparou a belga, que na semana passada derrotou a musa russa Maria Sharapova e abocanhou o título do torneio de exibição de Hong Kong. "Em um jogo como este de hoje você não presta muita atenção na adversária e mais no seu próprio jogo. Eu saquei como não havia sacado nesse ano e isso é muito bom. Estou feliz em ver que meu jogo melhorar a cada dia que passa", concluiu Clijsters. Outros resultados das quartas-de-final de Sydney: Nicole Vaidisova (RCH) venceu Ana Ivanovic (SER) por 6/4 e 6/2 Na Li (CHN) venceu Katarina Srebotnik (ESL) por 7/5 e 6/1