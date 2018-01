Mauresmo e Pierce avançam em Wimbledon Duas tenistas francesas são as primeiras classificadas para as quartas-de-final do torneio de Wimbledon, disputado em Londres. Nesta segunda-feira, Amelie Mauresmo e Mary Pierce garantiram suas vagas. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Mauresmo ganhou fácil da russa Elena Likhovtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Sua próxima adversária também será uma tenista da Rússia: Elena Dementieva e Anastasia Myskina. Já Mary Pierce, que é cabeça-de-chave número 12 do torneio, também venceu fácil a italiana Flavia Pennetta por 6/3 e 6/1. E terá pela frente agora uma norte-americana: Venus Williams ou Jill Craybas.