Mauresmo e Sharapova garantem vaga A francesa Amelie Mauresmo e a russa Maria Sharapova, cabeças-de-chave número 1 e 2, respectivamente, garantiram vaga nas quartas-de-final do Torneio de Miami. As duas venceram seus jogos nesta segunda-feira e esperam agora a definição de suas adversárias. Mauresmo jogou nesta segunda-feira com a croata Karolina Sprem e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. E Sharapova passou pela japonesa Shinobu Asagoe também por 2 a 0, com 6/1 e 6/2.