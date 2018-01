Mauresmo empata série da Fed Cup: 1 a 1 A tenista francesa Amelie Mauresmo venceu neste sábado a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0 (6-4 e 6-2) e empatou por 1 a 1 a série melhor de cinco da final da Fed Cup, o principal torneio feminino entre país - equivalente à Copa Davis, que é um torneio masculino. No primeiro jogo, Elena Dementieva havia vencido Mary Pierce por 2 sets a 1 (7-6 (7-1), 2-6 e 6-1). A definição do título será neste domingo, quando acontecerão três partidas, todas no complexo de Roland Garros: Amelie Mauresmo (FRA) x Elena Dementieva (RUS), seguido de Mary Pierce (FRA) x Anastasia Myskina (RUS) e, finalizando, Nathalie Dechy-Amelie Mauresmo (FRA) x Dinara Safina-Vera Douchevina (RUS).