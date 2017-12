Mauresmo frustra torcida e é eliminada do Aberto da França

Mesmo com o apoio da torcida, a francesa Amélie Mauresmo foi eliminada, neste sábado, do torneio de Roland Garros. Sua algoz foi a checa Lucie Safarova, que venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Alternando jogadas muito boas e erros em momentos decisivos, Mauresmo pecou principalmente por não arriscar e trocou muitas bolas com Safarova. Isso era tudo o que a checa queria, pois seu forte é o jogo de fundo de quadra. Safarova chega pela primeira vez às oitavas-de-final do Aberto da França. A tcheca número 29 do mundo tem como adversária a russa Anna Chakvetadze, cabeça-de-chave número nove da competição, que derrotou a japonesa Ai Sugiyama por duplo 6/4.