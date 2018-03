Mauresmo ganha Aberto de Berlim A tenista francesa Amelie Mauresmo conquistou neste domingo o Aberto de Berlim ao vencer a norte-americana Jennifer Capriati (4ª colocada no ranking mundial) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-3. Este foi o sexto título na carreira de Mauresmo. Com a vitória, ela deve ultrapassar a sul-africana Amanda Coetzer no ranking mundial da WTA e encostar na sétima colocada, a espanhola Conchita Martínez. O torneio distribuiu US$ 1,185 milhão em prêmios. A vencedora ficou com o cheque de US$ 175 mil enquanto Capriati recebeu como consolo US$ 89 mil.